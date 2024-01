Nach Einbruchs-Serie in Karlsruhe: Polizei schnappt Tatverdächtige

Nach mehreren Einbrüchen am vergangenen Wochenende in Karlsruhe hat die Polizei Tatverdächtige festgenommen. In einigen Fällen werden Zeugen gesucht.

Am vergangenen Wochenende hat die Polizei im Stadtkreis Karlsruhe mehrere Einbrüche verzeichnet. Sowohl nach einem Einbruch in eine Tankstelle in der Karlsruher Südweststadt als auch nach einem Einbruch in ein Wohnhaus im Stadtteil Grötzingen nahm die Polizei Verdächtige fest, teilte die Polizei über Facebook mit.

Unbekannte brechen in Massagestudio und Schönheitssalon in der Amalienstraße ein

Im ersten Fall haben sich Unbekannte im Zeitraum von Freitagabend, 20 Uhr, bis Samstagmorgen, 07.20 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Hinterhaus in der Amalienstraße verschafft. Zunächst drangen die Einbrecher im Erdgeschoss des Mehrparteienhauses in ein Massagestudio ein und durchwühlten mehrere Räume. Anschließend brachen die Unbekannten im darüber liegenden Stockwerk in einen Schönheitssalon ein. In beiden Fällen brachen die Diebe eine Kasse auf und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag, bevor sie das Anwesen über ein angrenzendes Grundstück verließen. Ob weitere Wertgegenstände entwendet wurden, ist unbekannt

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben machen können, sich unter (07 21) 6 66 33 11 zu melden.

Einbrecher klauen Alkohol aus Tankstelle in der Ebertstraße

Im zweiten Fall sind Einbrecher am frühen Montagmorgen in eine Tankstelle in der Ebertstraße eingebrochen. Sie entwendeten aus dem Verkaufsraum mehrere Flaschen Alkohol. Eine Zeugin bemerkte den Einbruch und verständigte die Polizei. Bei der Überprüfung des Gebäudes sowie der näheren Umgebung wurde die Polizei auf einen 25-jährigen Mann aufmerksam, der in Richtung Hirschstraße davonlief. Die Beamten stellten den Verdächtigen und nahmen in vorläufig fest. Eine weitere Polizeistreife bemerkte einen 35-jährigen Mann, der sich hinter der Tankstelle versteckte. Die Polizei nahm ihn ebenfalls vorläufig fest. Beide Männer wurden nach Abschluss der ersten Untersuchungen entlassen.

Unbekannte brechen in Wohnhaus in der Straße Unterer Lichtenbergweg ein

Im dritten Fall sind Unbekannte von Freitag auf Samstag in ein Wohnhaus in der Straße Unterer Lichtenbergweg in Karlsruhe-Grötzingen eingebrochen. Die Diebe verschafften sich über eine Balkontür gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen und durchsuchten anschließend sämtliche Wohnräume nach Wertgegenständen. Der entstandene Diebstahl- und Sachschaden ist unbekannt.

50-jähriger Tatverdächtiger wird Haftrichter in Karlsruhe vorgeführt

Im vierten Fall, der sich ebenfalls in Karlsruhe-Grötzingen ereignete, hat eine Anwohnerin am Sonntagabend gegen 19.50 Uhr eine eingeschlagene Scheibe an einem Nachbarhaus in der Straße Am Grafenacker bemerkt und den Notruf gewählt. Ein 50-jähriger Tatverdächtige steht insoweit im Verdacht, sich zusammen mit einem weiteren Tatgenossen gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus verschafft und sodann Schmuck und Münzen entwendet zu haben. Bei der Fahndung nahm eine Polizeistreife wenig später den 50-Jährigen am Bahnhof Grötzingen vorläufig fest. Der mutmaßliche Tatgenosse ergriff beim Erkennen der Beamten die Flucht. Der 50-jährige Tatverdächtige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe im Laufe des Montags dem Haftrichter beim Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist unbekannt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei, insbesondere zu dem mutmaßlichen Mittäter des Festgenommenen, dauern an. Zudem prüfen die Ermittler einen möglichen Zusammenhang mit dem Einbruch in der Straße Unterer Lichtenbergweg.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 55 55 zu melden.