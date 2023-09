Mehrere hundert Euro erbeutet

Polizei sucht Täter und Zeugen nach zwei Raubüberfällen in Karlsruhe

Ein bislang unbekannter Täter soll kurz hintereinander am Freitagnachmittag zwei Raubüberfälle in Karlsruhe begangen haben. Er soll Angestellte einer Tankstelle und eines Ladengeschäfts in der Kaiserpassage mit einer Waffe bedroht haben.