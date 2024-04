Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigungen in Karlsruhe

Die Polizei hat am Samstag zahlreiche Sachbeschädigungen an Fassade, Fenstern und Türen der Badnerlandhalle verzeichnet und sucht nun nach Zeugen.

Im Vorfeld einer Versammlung in Neureut hat die Polizei am Samstag zahlreiche Sachbeschädigungen verzeichnet. Wie die Polizei mitteilte, beschmierten bislang Unbekannte in der Zeit zwischen 0 und 3 Uhr die Fassade, Fenster und Zugangstüren der Badnerlandhalle in der Rubenstraße mit roter Farbe.

Vor der Halle verteilten unbekannte Täter offenbar Fäkalien auf dem Boden des Haupteingangs. Im näheren Umfeld der Mehrzweckhalle stellte die Polizei zudem fest, dass auf zahlreiche Verkehrszeichen mit roter Farbe das Wort "Nazi" geschrieben wurde.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hinweisgeber, welche Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Tat machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 55 55 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.