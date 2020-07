Kontrolle am Freitagabend

Polizei und Verkehrsbetriebe Karlsruhe gehen gegen Schwarzfahrer vor

247 Schwarzfahrer, eine Person, die per Haftbefehl gesucht wurde und eine Schlägerei zwischen einer Gruppe Jugendlicher und Fahrschein-Kontrolleure: Das ist die Bilanz einer gemeinsamen Kontrolle der Polizei Karlsruhe und den städtischen Verkehrsbetrieben (VBK) in der Nacht von Freitag auf Samstag. Dies teilten VBK und die Polizei am Samstagnachmittag mit.