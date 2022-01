Vor allem kleinere Einsätze, keine größeren Verstöße gegen die Corona-Verordnung: Die Polizeipräsidien in Karlsruhe, Pforzheim und Offenburg haben am Samstag eine positive Bilanz der Einsätze an Silvester gezogen.

Am frühen Neujahrsmorgen haben die Polizeipräsidien in Karlsruhe, Pforzheim und Offenburg eine überwiegend positive Bilanz der Einsätze an Silvester und in der Nacht gezogen.

„Für Silvester war es außergewöhnlich ruhig“, sagte ein Sprecher des Karlsruher Präsidiums am Samstag. Es habe keine größeren Einsätze gegeben.

Sein Kollege in Pforzheim pflichtete ihm bei. Auch habe es in Pforzheim, Freudenstadt sowie den Landkreisen Enzkreis und Calw keine größeren Verstöße gegen die Corona-Regeln gegeben. Aufgrund der Pandemie hatten in Baden-Württemberg an Silvester strenge Regeln für Feuerwerk und Feiern gegolten.

In der Postwiesenstraße in Pforzheim brannte es in einem Mehrfamilienhaus. Ursache war ein technischer Defekt eines Verteilerkastens. Beim Ausbruch des Feuers befand sich niemand in der Wohnung, es gab keine Verletzten. Die Wohnung musste gelüftet werden, blieb aber bewohnbar. Der Sachschaden ist nach Schätzungen des Polizeisprechers nicht sehr hoch.

Rund 200 Einsätze der Polizei an Silvester im Ortenaukreis

Das Polizeipräsidium Offenburg berichtet hingegen in einer Pressemitteilung, dass Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Jahreswechsel besonders gefordert waren. In der Silvesternacht seien fast 260 Notrufe eingegangen, die zu etwa 200 Einsätzen der Polizei führten.

Vor allem in den Stunden nach Mitternacht wurden einige Kleinbrände gemeldet, die durch die Feuerwehren schnell gelöscht wurden. Nach offiziellen Angaben sind sie vermutlich überwiegend durch abgebranntes Silvesterfeuerwehr entstanden.

Gegen 1 Uhr brannte es in Ettenheim auf einem Balkon im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Anwohner verhinderten, dass das Feuer auf das Wohnhaus übergriff. Dabei wurde eine Person nach aktuellem Stand leicht verletzt. Die Ursache für das Feuer ist derzeit noch unbekannt. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Verstöße gegen Corona-Verordnung in Stuttgart: Feiernde werfen Böller auf Polizisten

Vereinzelt kam es laut Polizei Offenburg zudem zu Körperverletzungsdelikten, „die sich aber im niedrigen, zweistelligen Bereich bewegten“. Über größere Einsätze wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung gab es nichts zu berichten. Somit fällt auch die Bilanz des Polizeipräsidiums Offenburg positiv aus.

Anders sah die Lage in Stuttgart aus. Dort warfen Feiernde Böller auf Polizisten. Die Beamten setzten Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Zuvor hatte die Polizei den zentralen Schlossplatz vorübergehend abgesperrt.