Auch am Tag danach ist der große Polizeieinsatz in der Karlsruher Oststadt das beherrschende Thema rund um den Gottesauer Platz.

Im türkischen Supermarkt im Erdgeschoss des Hauses in der Wolfartsweierer Straße 1 kennen sie den Mann, der am Montagmorgen mit einer Waffe auf dem Balkon herumhantierte und Gegenstände auf den Boden warf. Nach über zwei Stunden wurde der Mann in seiner Wohnung überwältigt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat einen Tag später kaum neue Erkenntnisse. Nur so viel: „Nach eigenen Angaben hat der Mann Drogen konsumiert“, sagt Pressesprecherin Heike Umminger. Sie geht davon aus, dass der 41-Jährige im Anschluss an den Krankenhaus-Aufenthalt in einer Fachklinik behandelt wird.