Polizeieinsatz nach möglichem Raubüberfall in der Karlsruher Kaiserstraße

Fahndung nach einem Verdächtigen: Nach Polizeiangaben wurde am Donnerstagmorgen möglicherweise ein Raubüberfall in der Karlsruher Innenstadt verübt.

Größerer Polizeieinsatz in der Karlsruher City: Mit mehreren Streifenwagen ist die Polizei am Donnerstag gegen 8:30 Uhr in die Karlsruher Kaiserstraße ausgerückt.

Nach ersten Angaben soll es dort möglicherweise einen Raubüberfall auf ein Ladengeschäft westlich des Marktplatzes gegeben haben. Nach einer verdächtigen Person werde gefahndet. Polizeibeamte seien derzeit vor Ort, um den Sachverhalt aufzuklären, teilte eine Polizeisprecherin auf Anfrage mit.