Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitagabend in Karlsruhe-Neureut mehrere Unfälle verursacht. Der Mann flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Mann war am späten Abend mit seinem Porsche in der „Alte Friedrichstraße“ unterwegs. Während seiner Fahrt beschädigte er sieben Autos, an denen laut Polizeiangaben ein Schaden von circa 45.500 Euro entstand.

Der Porsche des Unfallverursachers wurde in unmittelbarer Nähe gefunden. An ihm entstand ein Schaden in Höhe von etwa 35.000 Euro.

Da noch nicht geklärt ist, wer zum Unfallzeitpunkt den Porsche fuhr, werden Zeugen gesucht. Diese sollen sich bei der Polizei Karlsruhe unter 0721/944840 melden.