Praxis, Klinik & Co: Immer in den besten Händen

Bei Fragen zu Behandlungen oder gesundheitlichen Beschwerden ist es gut, wenn man gute Adressen kennt. Zum Glück finden sich in der Region zahlreiche Kliniken, Arztpraxen und andere Institutionen, die Betroffenen weiterhelfen können.

Wenn es um medizinische Behandlung, sowohl körperlicher als auch psychischer Leiden, sind gut ausgebildete Experten in Praxen, Kliniken und Instituten gefragt. Als Patient möchte man sich darauf verlassen können, dass man nach den neuesten Erkenntnissen und natürlich auch mit Empathie und Verständnis behandelt wird.

Die TechnologieRegion und die umliegenden Landkreise bieten eine umfangreiche Auswahl an Kliniken und Arztpraxen, in denen man sich darauf verlassen kann, dass das Wohl des Menschen stets im Mittelpunkt steht. Wer hier einen Termin zur Behandlung ausmacht, ist definitiv in den besten Händen.

Folgende Kliniken und Praxen stehen in der Region zur Verfügung:

Moderne Technik, Fachwissen und Service

Medizinische Versorgung auf höchstem Niveau: In den Kliniken und Praxen der Region setzt man auf moderne Technik, Fachwissen, Service, Hygiene und eine angenehme Atmosphäre. Hier nehmen sich Ärzte und Fachpersonal die nötige Zeit für die entsprechenden Untersuchungen und erklären Patienten alle wichtigen Details.

Hinzu kommen die übersichtlich gestalteten Homepages, auf denen man sich bereits vorab über die Leistungen und Möglichkeiten vor Ort informieren kann. Auch der persönliche Kontakt von Mensch zu Mensch hat hier stets eine hohe Priorität.

Adama-Hawa Diallo, Facharztpraxis für Psychiatrie und Psychotherapie

Helios Klinik Karlsruhe

Mammographie Screening Karlsruhe

Praxis Kade – Ästhetische Medizin

Privatinstitut für Chinesische Medizin Karlsruhe