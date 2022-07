BNN zeichnen Nachwuchsjournalisten von „Zeitung in der Schule“ aus

Die Redaktion zieht den Hut vor dem Nachwuchs: In diesem Schuljahr haben die jungen Autoren der BNN-Beilage „Zeitung in der Schule“ beeindruckt mit ihrem Interesse am Weltgeschehen.

Über Krieg und Klimawandel haben sie einfühlsam berichtet. Aber auch die Menschen von nebenan und das Leben vor ihrer Haustür wurden nicht vergessen. Jetzt haben die BNN-Leser abgestimmt und die Redaktions-Jury hat sich beraten, die Siegerbeiträge 2022 sind ausgewählt.

Mit Glückwünschen gehen je 100 Euro an die Klassen der Preisträger. Und Achtung Premiere: Dazu gibt es den Gutschein für einen Fake-News-Workshop. Diese Workshops bieten die BNN in Kooperation mit dem Karlsruher Verein Medienkompetenz Team ab dem nächsten Schuljahr an.

Kategorie „Was kann man für den Klimaschutz tun?“

In der Kategorie „Was kann man für den Klimaschutz tun?“ lehrt das Interview mit dem Bauherrn des Bruchsaler Studentenwohnheims Stage 76 auch Erwachsene noch so einiges. Um ihre Fragen stellen zu können, mussten sich Tabea Geweniger und Sophie Holoch vom Gymnasium St. Paulusheim in Bruchsal, Klasse 9b, ganz schön in die Materie einarbeiten. Preiswürdig. Fanden Jury und Leser.

Ebenfalls der schwierigen Interview-Form stellten sich Sarah Baumann, Melissa Ippolito und Klara Espenschied vom Gymnasium Achern, Klasse 9b, die ihren Schulsozialarbeiter befragten und dabei Feingefühl bewiesen. Gewinner in der Kategorie „Was meine Schule so besonders macht“.

Auflösung des Badischen-Fake-Quiz Worum es ging: Die BNN wählten vier Vorspanne der Serie „75 Schlagzeilen“ aus. In einigen Texten manipulierte sie Fakten. Leser sollten die Fehler finden. Wer alle fand, bekam das Lösungswort „News“ heraus. Wenig Zustimmung: Die erste Nachricht ist falsch. Die Gründung des Nationalparks im Nordschwarzwald wurde von Pfeifkonzerten begleitet. Der Streit um das Schutzgebiet entzweite sogar Familien. Keine Zuschauer: Auch der zweite Text enthält falsche Fakten. Binnen weniger Sekunden sind die Philippsburger Kühltürme 2020 in einer Staubwolke verschwunden. Wegen Corona fand das Spektakel unter Geheimhaltung statt. Mörder: Bei Frage drei stimmt alles. Ganz Baden fürchtet sich 1959 vor Heinrich Pommerenke. Der 22-jährige Hilfsarbeiter tötete Frauen in Karlsruhe, bei Rastatt und im Schwarzwald. Bahnstrecke: In der letzten Nachricht versteckt sich wieder ein Fehler. Denn: Die erste Stadtbahnlinie verband Bretten mit der Karlsruher Innenstadt – und nicht Bruchsal. Workshops für die Gewinner: Das richtige Lösungswort wird mit einem Gutschein für einen Fake-News-Workshop an einer Schule seiner Wahl belohnt. Die Gewinner werden benachrichtigt. ksch

Besonders ist auch das Hobby von Alicia Forst, Realschule Linkenheim, Klasse 9b: Fußball! Wieso? Mädchen sind im Fußball immer noch in der Minderheit. Aber Alicia kickt einfach in einer Jungs- und einer Mädchenmannschaft. Clever!

Kategorie „Wie Familien heute zusammenleben“

Zu Herzen geht der Text von Alida Hitzeroth vom Helmholtz-Gymnasium Karlsruhe, Klasse 9d, „Meine Oma hat Alzheimer“. Es ist ein Meinungsbeitrag, der sich offen, ehrlich und nachdenklich der Frage stellt: Wie geht eine Familie mit solch einer Erkrankung um? BNN-Favorit in der Kategorie „Wie Familien heute zusammenleben“.

Selbe Kategorie, anderes Thema: Laura Jansen, Klasse 9c, und zweite Preisträgerin vom St. Paulusheim in Bruchsal, überzeugt mit ihrem Text über das Streithema Nummer eins in ihrer Familie, die Digitalisierung. Dabei schlägt sie sehr gekonnt einen humorvollen Ton an. Das gefiel auch den Lesern gut.

Kategorie „Wie Krieg und Flucht das Leben verändern“

Gleich zwei Arbeiten werden auch aus der Kategorie „Wie Krieg und Flucht das Leben verändern“ prämiert. Luisa Ortandel von der Anne-Frank-Schule in Rastatt, Klasse GGJ1, hat einen Kommentar verfasst. Sie fordert Hilfe für die so genannten Ortskräfte in Afghanistan, die nach der Machtübernahme der Taliban zurückgelassen wurden und nun in Gefahr sind. Und zeigt sich sehr informiert.

Mia Radic von der Realschule Linkenheim, Klasse 9b, beschäftigt sich mit dem Krieg in der Ukraine. Sie bat eine Ukrainerin und eine Russin zu einem gemeinsamen Gespräch. Eine Idee, die von der Jury sehr gelobt wurde.

Sonderkategorie „Video“

In der Sonderkategorie „Video“ schließlich gewinnt die Klasse 9c des Goethe-Gymnasiums Karlsruhe. In einem Videogedicht beschreibt Derya Marie Orhan, wie sie mit Krisen umgeht. Sehr persönlich und sehr mutig.