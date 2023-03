Von der Realschule bis zum Abitur: Berufliches Merkur Gymnasium

Katja besucht ab dem kommenden Schuljahr die siebte Klasse einer Realschule. Sie hat gute Noten und träumt vom Beruf als Lehrerin – dafür benötigt Katja ein Abitur. Von ihren Freundinnen weiß sie, dass das G8-Gymnasium sehr stressig ist und man dadurch wenig Freizeit hat. Katja engagiert sich in ihrem Sportverein und organisiert dort zusammen mit Julia Jugendfreizeiten – keinesfalls möchte sie ihr geliebtes Hobby aufgeben.

Julia erzählt ihr, dass sie das Beruflichen Merkur Gymnasium besucht und daher ein Jahr mehr Zeit auf dem Weg zum Abitur hat. Julia hat engen Kontakt zu den Lehrkräften und macht ihre Hausaufgaben in der Schule. Dadurch hat sie noch Zeit für ihre Hobbys.

Verschiedene Schwerpunkte

Im Gymnasium mit sozialwissenschaftlichem Schwerpunkt erfährt Julia viel über Psychologie und Pädagogik. Durch die Unterstützung der Lehrkräfte geht sie gut vorbereitet in die Prüfung, um ihr Abitur erfolgreich abzuschließen.

Mit dem Abitur am Beruflichen Merkur Gymnasium kann sie alle Studiengänge an Universitäten studieren oder ein duales Studium beginnen. Auch Julia möchte Lehrerin werden und interessiert sich für ein Studium an der Pädagogischen Hochschule. Die Vorkenntnisse aus dem Gymnasium helfen ihr dabei.

Katja ist jetzt sehr begeistert und spricht mit ihren Eltern darüber, ab der achten Klasse das Berufliche Merkur Gymnasium zu besuchen, um dann in sechs Schuljahren das Abitur zu erreichen – jetzt ist sie ihrem Traumberuf als Lehrerin einen wichtigen Schritt weiter.

Hervorragende Lernmöglichkeiten

Die verschiedenen Bildungswege an der Merkur Akademie International (M.A.I.) zeichnen sich durch hohe Qualität aus. Hervorragende Lernmöglichkeiten, ein angenehmes Umfeld sowie vielseitige Sport- und Arbeitsgemeinschaften runden das Angebot zusätzlich ab.