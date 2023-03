Gute Auswahl: Mit der Carlo Schmid Schule zum Erfolg

Die Carlo Schmid Schule in der Karlsruher Nordstadt ist eine private berufliche Schule, die sich in der Trägerschaft des Internationalen Bundes (IB) Baden befindet. Die Bildungsgänge sind vielfältig und bieten eine große Zahl an Abschlüssen mit sehr guter Perspektive, egal ob Berufsausbildung, Erwerb eines höheren Schulabschlusses oder auch gleich Beides zusammen.

Entwicklung der Persönlichkeit

Dazu gehören das Sozial- und Gesundheitswissenschaftliche Gymnasium, kaufmännische und soziale Berufskollegs und Berufsfachschulen sowie Berufsabschlüsse zum/zur Erzieher*in, Jugend- und Heimerzieher*in, Sozialpädagogische Assistenzkraft, Kauffrau*mann für Büromanagement sowie die Zusatzqualifikation zum/zur Wirtschaftsassistent*in.

Je nach Angebot dauern die Bildungsgänge ein Jahr, zwei Jahre oder drei Jahre und sind staatlich anerkannt. Die Carlo Schmid Schule steht für wichtige Werte wie ein gutes Miteinander, dessen Grundlagen Achtsamkeit, Wertschätzung und Toleranz sind und wurde zur Schule gegen Rassismus zertifiziert.

Ein Vorteil als private berufliche Schule ist die Persönlichkeitsentwicklung. Beate Schramm, Schulleiterin der Carlo Schmid Schule erläutert dies so: „Wir begleiten und unterstützen Schüler*innen in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit. So lernen sie ihr Leben selbst zu gestalten, sich in die Gesellschaft zu integrieren, Verantwortung zu übernehmen und die gesellschaftliche Entwicklung aktiv mitzugestalten. Durch Zusatzleistungen wie der EOS-Potentialanalyse werden die Motivation sowie Stärken und Schwächen durch Selbsteinschätzung der Schüler*innen individuell ermittelt, so dass im Unterricht darauf eingegangen werden kann.“ Offenheit und Kontaktfähigkeit wird gefördert durch Kooperationen, zum Beispiel mit Partnerschulen.

Infos, Kontaktdaten und Infotermin

An der Carlo Schmid Schule gibt es keinen Bewerbungsstichtag, die Plätze werden nach Eingang der Bewerbung vergeben. Gerne können Interessenten online, telefonisch oder auch bei einem Besuch der Infoabende mit den Verantwortlichen in Kontakt treten. Über die E-Mail-Adresse css-karlsruhe@ib.de oder unter der Nummer 07 21/ 92 13 54 12 lässt sich auch ein persönliches Beratungsgespräch vereinbaren.