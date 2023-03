Ausbildung im Bereich Erziehung an der EFS

Die Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik Bethlehem (EFS) bietet eine vielseitige Ausbildung an

Einen Lebens- und Erfahrungsraum zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit zu bieten, ist, neben der Ausbildung beruflicher Handlungskompetenz, das besondere Anliegen und der Auftrag der Fachschule für Sozialpädagogik Bethlehem. Die Entwicklung und Stärkung der eigenen Persönlichkeit ist eine Grundvoraussetzung, um Erziehungs- und Bildungsprozesse für Kinder und Jugendliche gestalten zu können.

Christlich, engagiert und weltoffen

Aus dieser Überzeugung heraus bietet die EFS den Auszubildenden Raum in der Gestaltung des Unterrichts, dem Plenum oder der Schülermitverantwortung. Die Atmosphäre der Schule und Haltung der Lehrerschaft und Lerngemeinschaft beschreibt Schulleiterin und Pfarrerin Isolde Schäfter mit drei Attributen: christlich, engagiert und weltoffen. Das Lehrerkollegium trifft sich in dem Anspruch, jeden einzelnen der circa 280 Auszubildenden in den Blick zu nehmen, zu unterstützen und zu fördern.

Nach der Erweiterung des Schulhauses wird dieses Anliegen auch durch die großzügigen, hellen Räumlichkeiten spürbar. Um die Auszubildenden auch langfristig zu stärken, werden derzeit Kurse zur Förderung der Resilienz entwickelt. In der Evangelischen Fachschule Bethlehem wird zum Erwerb der Handlungskompetenz der Fokus auf eine enge Theorie und Praxis Verzahnung gelegt.

Zwei verschiedene Ausbildungsformen

Die Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik Bethlehem bietet derzeit zwei unterschiedliche Ausbildungsformen an. Durch beide Ausbildungsformen kann die Berufsbezeichnung staatlich anerkannte Erzieher/in erworben werden. Mit einer vorangegangenen beruflichen Tätigkeit oder nach dem Abitur besteht die Möglichkeit, die praxisintegrierte Ausbildung (dreijährig) zu absolvieren. Mit einem mittleren Bildungsabschluss dauert die Ausbildung insgesamt vier Jahre.

Sie gliedert sich in das einjährige Berufskolleg, die zweijährige Fachschule und das abschließende einjährige Berufspraktikum. Bewerbungen für das kommende Schuljahr können derzeit noch an der Schule abgegeben werden. Zur Abgabe der Bewerbung sowie zur Information über den Ausbildungsberuf, besteht auch die Möglichkeit beim Infotag am Mittwoch, den 22. März, um 16.30 bis 18 Uhr.