Gefahr Blackout

Probleme in der Region häufen sich: Was, wenn der Strom nicht mehr fließt?

In der Region häuften sich in den vergangenen Tagen Probleme mit der Energieversorgung: In Karlsruhe, Baden-Baden, Ettlingen und Rastatt saßen zeitweise Tausende Haushalte ohne Strom. Wie wahrscheinlich ist ein großer Blackout in der Region?