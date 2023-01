Dass Fachärzte für Allgemeinmedizin dringend gesucht werden, ist nicht erst seit gestern bekannt. Von einer teilweise beträchtlichen Unterversorgung warnen die Kommunen.

Konzertierte Aktionen vielfältiger Mitspieler, angefangen bei der Politik bis hin zu den Kassen, nahmen sich des Themas bereits vor Jahren an. Der Erfolg hält sich, vorsichtig ausgedrückt, in Grenzen.

Nun gibt es mit einem gemeinsamen Projekt für den Stadt- und Landkreis Karlsruhe abermals Bemühungen, das gravierende Problem anzugehen: die Gründung des Weiterbildungsverbundes Allgemeinmedizin in der Region Karlsruhe.

Handlungsbedarf steht fest

Dass gehandelt werden müsse, steht für den Ersten Landesbeamten, Knut Bühler, fest. „Wir haben eine Krise bei der Hausarztversorgung“, befand er bei der Auftaktveranstaltung des Weiterbildungsverbundes im Landratsamt, in deren Verlauf die Beteiligten eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben.

„78 Prozent der Fachärzte für Allgemeinmedizin sind älter als 50 Jahre. Der Anteil der über 60-jährigen Hausärzte liegt im Stadt- und Landkreis bei 37,5 Prozent“, bilanzierte Susanna Colopi Glage, Vizepräsidentin der Bezirksärztekammer Nordbaden.

Die Krux: Es fehlt am Nachwuchs, an Ärzten, die Praxen übernehmen wollen. Dies gelte inzwischen auch für die Stadt Karlsruhe, ergänzten Bürgermeisterin Bettina Lisbach und Martin Hausberg, Chefarzt am Städtischen Klinikum.

Harter Kampf um begehrten Nachwuchs

Das „Ringen um Köpfe“ habe längst begonnen, konstatierte Michael Geißler, medizinischer Geschäftsführer des Städtischen Klinikums. Fatal sei, dass es davon nur eine begrenzte Zahl gibt.

Von bundesweit jährlich rund 10.000 Absolventen, also ausgebildeten Ärzten, spricht Hausberg. Viele davon wechselten in die Forschung. Und viele, insbesondere Frauen (60 bis 70 Prozent aller Absolventen), arbeiteten in Teilzeit. Gleichzeitig gingen in den nächsten Jahren bis zu 16.000 Ärzte in den Ruhestand.

Um dem Mangel entgegenzuwirken, wenigstens in Ansätzen, wurde der Weiterbildungsverbund gegründet. Vereinfacht ausgedrückt, ist er ein Sammelbecken, ein Netzwerk, aus Angebot und Nachfrage.

Mit Angeboten für Ärzte in der Ausbildung warten Krankenhäuser und Praxen auf. Die Nachwuchskräfte können Lernmodule belegen, die sie für ihre Ausbildung benötigen - zum Beispiel ein halbes Jahr in der Inneren eines Krankenhauses tätig zu sein und ein halbes Jahr Mitarbeit in einer Hausarztpraxis. Der Grundgedanke des Weiterbildungsverbandes setzt genau da an: Mit ausschlaggebend, wo sich ein Arzt künftig niederlässt, sind laut Ärztekammer die Standorte guter Weiterbildungsstätten. Das gelte auch für die hausärztliche Nachwuchsgewinnung.

Die Fachärzte für Allgemeinmedizin Kawe Sadreameli (Kronau) und Reto Schwenke (Walzbachtal) sehen darin überdies für angehende Ärzte eine treffliche Möglichkeit, ihre medizinische Ausbildung aus einem Guss zu steuern – mit Unterstützung der im Landratsamt untergebrachten Koordinierungsstelle. Für die Bereitstellung einer Weiterbildungsstelle erhält laut Hausberg eine Praxis von den Krankenkassen pro Monat 5.400 Euro. Für eine Weiterbildungsstelle im Krankenhaus gebe es deutlich weniger Geld. Das limitiere leider den Gesamteffekt für solche Weiterbildungsprogramme.

Bürokratie muss abgebaut werden

Allein mit solchen Programmen sei es nicht getan, um mehr Ärzte zu bekommen, urteilte Geißler. Herangehen müsse man zudem an „den Bürokratie-Wahnsinn“, an die Unterfinanzierung, überhaupt daran, den Arztberuf wieder attraktiver zu machen, forderte der Mediziner.

Einbringen müssten sich ebenso die Städte und Gemeinden, bemerkte dazu Thomas Nowitzki, Vorsitzender der Bürgermeisterversammlung in der Region.