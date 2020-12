Jeder war und ist betroffen von diesem Corona-Jahr. Mancher hatte plötzlich noch mehr zu tun als früher, anderen – zum Beispiel Schauspielern oder Sängern – brachen alle Aufträge weg. Jeder musste das Beste aus seiner speziellen Situation machen.

Die BNN haben sieben Prominente, die aus der Region stammen oder hier leben, nach ihrem ganz persönlichen „Corona-Jahr“ befragt. Und wir wollten wissen: Worauf freuen Sie sich 2021?

Auf dieser Seite lesen Sie die Beiträge folgender Promis, protokolliert von Wolfgang Weber: Doris Schmidts-Riemensperger aus Karlsruhe-Durlach war 2009 Miss Germany; Schauspielerin Alexandra Kamp wurde in Karlsruhe geboren und wuchs in Baden-Baden auf; TV-Legende Frank Elstner lebt und arbeitet in Baden-Baden; Andi Deris, gebürtiger Karlsruher, feiert weltweit Erfolge mit der Heavy-Metal-Band Helloween; Sänger Marc Marshall wohnt in seinem Geburtsort Baden-Baden; Schauspielerin Natalia Avelon („Das wilde Leben“) wuchs in Ettlingen auf; Spitzenkoch Harald Wohlfahrt (feierte Erfolge in der Schwarzwaldstube im Hotel Traube Tonbach in Baiersbronn) stammt aus Loffenau.