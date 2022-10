Erstes Saisonheimspiel

Neu formierte PSK Lions müssen gegen Nürnberg insbesondere in der Verteidigung nachlegen

Nach der Auftaktniederlage in Leverkusen warten auf die PSK Lions zwei Heimspiele. Zunächst gastiert an diesem Samstag Nürnberg in Karlsruhe. Die Lions zeigten sich zum Saisonstart vor allem in der Defensive noch zu zahm.