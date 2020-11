Kampf um seelische Gesundheit

Psychisch krank heißt nicht ohne Rechte: Karlsruher Anlaufstelle hilft bei Problemen in der Psychiatrie

Harte Erfahrungen in einer psychiatrischen Behandlung können die Betroffenen jahrelang belasten und auch ihren Angehörigen schwer zu schaffen machen. In Karlsruhe vermitteln in solchen Fällen qualifizierte Ehrenamtliche.