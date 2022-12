Das Karlsruher IT-Unternehmen PTV bleibt seinem Kurs treu und wächst weiter – jetzt mit einer Firmenübernahme in Belgien.

Die PTV Group hat den belgischen Routenplanungssoftware-Anbieter Conundra übernommen. Dies sei die dritte Akquisition in diesem Jahr, teilte das Karlsruher Unternehmen für Mobilitäts- und Logistiksoftware am Montag mit.

Der Zusammenschluss mit der 65 Beschäftigte umfassenden Firma eröffne weiteres Innovations- und Wachstumspotenzial. „Conundra ist ein dynamisches, schnell wachsendes Unternehmen“, sagte Christian U. Haas, Geschäftsführer der PTV Group.

Das 1979 in Karlsruhe von Hans Hubschneider gegründete Unternehmen PTV („Planung, Transport und Verkehr“) war 2017 von der Porsche SE übernommen worden. 2021 verkaufte die Gesellschaft, die auch die Mehrheit am VW-Konzern hält, 60 Prozent ihrer Anteile an den Finanzinvestor Bridgepoint.

Weltweiter Wachstumskurs

Mitte März schloss sich PTV mit dem US-Anbieter Econolite zusammen, im Juli übernahm die Gruppe den italienischen Anbieter für Transport-Monitoring, Axylog.

Der Umsatz von PTV lag 2021 bei 117 Millionen Euro. Insgesamt arbeiten jetzt über 2.000 Menschen für die Unternehmensgruppe.

„Die Conundra-Gründer Steven De Schrijver und An De Wispelaere teilen seit vielen Jahren eine tiefe Leidenschaft für Routenoptimierung“, sagte Haas. Sie hätten es geschafft, eine Lösung auf den Markt zu bringen, „die sich durch ihre Algorithmen und ihre Geschwindigkeit hervorhebt.“

Steigender Bedarf für Tourenplanung im Güterverkehr

Carsten Kratz, Leiter der DACH-Region von Bridgepoint, sagte: „Conundra und PTV Logistics ergänzen sich in Bezug auf Kundensegmentierung, Datenzugang und Algorithmus-Leistung optimal.“

PTV wolle seine beiden Geschäftsbereiche Mobilität und Logistik weiter aus- und somit zwei unterschiedliche Marktführer aufbauen – einen im Bereich intelligente Verkehrssimulation und -management, und einen im Bereich Routenplanung und Tourenoptimierung in der Logistik.

PTV will dabei weiter von der steigenden Nachfrage nach Lösungen für Tourenplanung und -optimierung profitieren, der Boom im E-Commerce halte an. Schätzungen gehen davon aus, dass der Güterverkehrsmarkt bis 2025 jährlich um rund fünf Prozent auf 207 Milliarden Euro wachsen wird.