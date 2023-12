Eine Putzmaschine ist in einer Tiefgarage in Karlsruhe in Brand geraten. Die alarmierte Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle.

Eine handgeführte Putzmaschine ist am heutigen Donnerstag gegen 9 Uhr in einer Tiefgarage in der Innenstadt Ost in Karlsruhe in Brand geraten. Die Tiefgarage war leicht verraucht, teilte die Polizei mit.

Atemschutztrupp löscht den Brand

Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr löschte die Putzmaschine mit einem Kleinlöschgerät und verbrachte sie ins Freie. Durch die maschinelle Belüftungsanlage der Tiefgarage konnten die Rauchgase schnell abgeführt werden. Verletzt wurde niemand.