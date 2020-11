Unterwegs für Kinderrechte

Radeln für Unicef: Idee aus Karlsruhe findet deutschlandweit Nachahmer

Die Idee macht Schule: Als „Blaue Radler“ liefern Mitglieder der Unicef-Arbeitsgemeinschaft Karlsruhe derzeit Grußkarten frei Haus. Sie versuchen so einen Teil der Erlöse zu retten, die sie sonst mit dem Verkauf in der Postgalerie in Karlsruhe erzielen.