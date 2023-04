Radfahrer fährt Kleinkind nahe des Entenfangs an und flüchtet

Ein Radfahrer hat am Donnerstag gegen 10.40 Uhr an der Alb nahe des Entenfangs ein Kleinkind angefahren. Wie die Polizei mitteilte, blieb der Unfallverursacher kurz stehen, fuhr darauf aber weiter in Richtung Günther-Klotz-Anlage.

Der Unbekannte fuhr zwischen Entenfang und Mühlberger Feld an der Alb entlang und stieß mit einem 1-jährigen Jungen zusammen als er eine Brücke überquerte und rechts abbog. Anschließend fuhr der Mann über das Bein des am Boden liegenden Jungen. Das Kind erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde an der Unfallstelle vom alarmierten Rettungsdienst versorgt. Eine Einlieferung in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

Den flüchtigen Radfahrer beschrieben Zeugen als einen etwa 70-jährigen Mann mit kräftiger Statur. Er habe weiße Haare und einen weißen Schnurrbart gehabt und sei mit einem beigen Mantel bekleidet gewesen.