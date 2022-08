Radfahrerin in Karlsruhe bei Unfall schwer verletzt

Am Dienstagabend sind zwei Radfahrer entlang der Akazienstraße in Karlsruhe miteinander kollidiert. Wie die Polizei berichtet fuhr die 66-jährige Dame gegen 18 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem parallel zur Akazienstraße verlaufenden Radweg in Richtung Bannwaldbrücke. Am Ende der Eisenbahnunterführung kam ihr ein anderer Radfahrer entgegen. Nach Angaben der Dame fuhr dieser zu weit links, sodass beide kollidierten.

Die Radfahrerin stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt. Der andere Radfahrer fuhr ohne anzuhalten einfach weiter.

Die Frau beschreib ihn als vermutlich jüngeren Mann mit einem älteren Fahrrad. Er war bekleidet mit einer hellen Shorts und einem dunklen T-Shirt. Außerdem trug er eine Sonnenbrille und eine schwarze Schildmütze.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer (07 21) 94 48 40 entgegen.