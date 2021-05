Frauen machen es öfter und länger. Sie hören einfach mehr Radio als die Männer. Deshalb ging mit „Anna.FM“ von Karlsruhe aus der erste Digitalradiosender nur für Frauen an den Start. Die Idee hat bereits Nachahmer gefunden.

Beginnen wir mir den Bedenken: Zeitschriften für Frauen gibt es viele. Cosmopolitan, Brigitte, myself – die Kiosk-Regale sind voll davon. Die Verkaufszahlen stimmen, was vermutlich auch daran liegt, dass die Zielgruppe noch einmal klar in unterschiedliche Interessen aufgeteilt ist.

Denn nur weil Frauen die Hälfte der Menschheit ausmachen, heißt das ja nicht, dass sie automatisch die selben Interessen haben. Wie soll also ein unspezifisches Massenmedium wie das Radio die Zielgruppe „Frau“ erreichen? Vanja Borko kennt das Problem.

„Natürlich ist es nicht ganz einfach ein Angebot zu machen, von dem sich alle Frauen angesprochen fühlen“, sagt die Journalistin. Trotzdem ist sie von der Idee überzeugt. Voller Begeisterung ist die Karlsruherin als Moderatorin und Programmleiterin bei „Anna.FM“, dem ersten und bis vor kurzem einzigen Digitalradioprogramm nur für Frauen, eingestiegen.