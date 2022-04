Radfahrer haben nun doppelt so viel Platz, wenn sie in Richtung Ettlingen unterwegs sind. Sie sind außerdem durch eine sichtbare Markierung von den Autofahrern getrennt. Dieses Modell wird auch Protected Bike Lane genannt. Der Anwohner Roland Schulze berichtet von einer enormen Verbesserung für die Radfahrer. „Früher hatte ich immer das Gefühl, ein Lkw erwischt mich von hinten mit dem Spiegel“, erinnert er sich. Das entspricht auch der Einschätzung des ADAC. Bei einer allgemeinen Umfrage gaben 59 Prozent der Radfahrer an, sich auf einem Bordsteinradweg sowie auf einem geschützten Radfahrstreifen am sichersten zu fühlen.