RAF-Terror in Karlsruhe: Der Mord an Buback und ein vergessener Wecker

Theodor Sand und seine Frau haben den Deutschen Herbst hautnah erlebt. Viel zu nah. Was dem Ehepaar im August 1977 in Karlsruhe passiert ist, klingt wie eine Episode aus einem Thriller. Es ist die Geschichte eines gescheiterten Anschlags der Roten Armee Fraktion (RAF) mitten in der Karlsruher Innenstadt, der bis heute Fragen aufwirft.

Und es zählt zu den weniger bekannten Ereignissen in diesem Jahr des Terrors. Die linksextremistische RAF hält damals die Republik in Atem. Und Karlsruhe ist dabei ein zentraler Schauplatz.

Jedes Jahr kommt Michael Buback nach Karlsruhe