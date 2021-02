Die Idee kam Ralf Bauer während des ersten Lockdowns vor einem Jahr in Hamburg. „Plötzlich konnte man nicht mehr Theater spielen, also fragte ich mich, ob man nicht einfach online auftreten könnte.“ Man konnte.

Gemeinsam mit seiner Kollegin Ann Cathrin Sudhoff verlegte er die Theaterbühne direkt in die Wohnzimmer der Theaterfans und spielte „Gut gegen Nordwind“. Über acht Jahre lang standen beide in diesem Zwei-Personen-Stück zuvor schon auf den unterschiedlichsten deutschen Bühnen – jetzt wurde der Auftritt live gestreamt.

Und das kam so gut an, dass es vor kurzem eine Neuauflage in Baden-Baden gab. Am Valentinstag spielte Bauer das Stück mit seiner ebenfalls in Baden-Baden lebenden Kollegin Alexandra Kamp, diesmal unterstützt durch Livemusik von Marc Marshall und René Krömer. „Alexandra war in München, wir drei Männer in einem Hotel in Baden-Baden.“