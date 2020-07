„Sanierungsstau bei Brücken ist riesengroß“

Nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke bei Genua rücken die Brücken in Deutschland in den Fokus. Seit Jahren wird beklagt, dass in der Bundesrepublik zu wenig in die Infrastruktur investiert wird. Im BNN-Interview sprechen Ralf Egner und Axel Bißwurm über die Sicherheit der deutschen Brücken. Sie sind Vorstandsmitglieder der Vereinigung der Prüfingenieure für Bautechnik.

Nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke bei Genua rücken die Brücken in Deutschland in den Fokus. Seit Jahren wird beklagt, dass in der Bundesrepublik deutlich zu wenig in die Infrastruktur investiert wird. Unser Redaktionsmitglied Ulrich Coenen sprach mit den Bauingenieuren Ralf Egner und Axel Bißwurm über die Sicherheit der deutschen Brücken und über die Katastrophe in Genua. Sie sind Vorstandsmitglieder der Vereinigung der Prüfingenieure für Bautechnik.

Wie ist es zu erklären, dass die Brücke in Genua einstürzte?

Egner: Ich kenne das Bauwerk nicht im Detail. Im Prinzip handelt es sich um eine Schrägseilbrücke mit drei Pylonen, also Stützen. Offensichtlich ist zunächst der Einhängeträger zwischen zwei Pylonen abgestürzt.

Bißwurm: Bei den Einhängeträgern sind die Übergänge kritisch. Dabei spielen Feuchtigkeit und Korrosion eine Rolle. Wenn der Einhängeträger plötzlich wegbricht, bekommt der Rest der Brücke eine deutlich höhere Beanspruchung. Dann kann auch der Pylon einstürzen.

Wie kann man solche Katastrophen verhindern?

Hauptprüfung nach sechs Jahren

Ist ein Brückeneinsturz wie in Italien auch in Deutschland denkbar?

Aber man liest immer wieder, dass es in Deutschland seit vielen Jahren auch Probleme mit Brücken gibt.

Nicht für heutige Belastungen augelegt

Der Verkehr und vor allem der Schwerlastverkehr nehmen zu. Schaffen unsere Brücken das?

Bauwerksbuch für jede Brücke

Wie läuft die Prüfung einer Brücke ab?

Glasfaser noch in Erforschugnsphase

Korrosion, die vor allem durch Streusalz verursacht wird, ist ein Feind der Stahlbetonbrücken. Kann eine rostunempfindliche Glasfaserbewehrung, wie sie etwa die Firma Schöck in Baden-Baden herstellt, den Stahl ersetzen?