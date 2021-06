Warum können Kinder häufig etliche Songs auf verschiedenen Sprachen haargenau auswendig, tun sich aber schwer mit dem Lernen von Schulstoff? Der Karlsruher Pädagoge und Rapper Ben Bohnert hat sich das auch gefragt und die Antwort gefunden.

„Ich fand das Auswendiglernen aus Schulbüchern immer ätzend, anstrengend und trocken“, sagt der 39-Jährige im BNN-Gespräch. Vor allem mit den vier Fällen habe er sich in der Grammatik schwergetan. „Also habe ich einen Rapsong darüber geschrieben, um mir das zu erklären und plötzlich ging das Auswendiglernen.“

So lauten die gereimten Liedzeilen etwa: „Fall Nummer 1 nennt man Nominativ / man fragt ‚wer oder was‘ merk dir das.“ Dadurch konnte er auf dem Weg zur Schule im Bus die Kopfhörer aufziehen und den Lernstoff in Form von Songs anhören. Damit auch andere davon profitieren, habe er den „4-Fälle-Rap“ 2010 in einem eigenen Youtube-Kanal als Experiment hochgeladen – und das kam gut an. Sein Bildungsprojekt „Rap, Art, Schule“ war geboren.