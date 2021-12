Symbol für Europa: Rathaus-Turm und Balkon in Karlsruhe leuchten blau

Ein blau aufleuchtender Rathaus-Turm in Karlsruhe? In vielen französischen Städten erstrahlen Gebäude in blauem Licht als Zeichen für die Europäische Einigung. Auch Karlsruhe beteiligt sich als Partnerstadt von Nancy an der Aktion in der Neujahrswoche.

Seit Jahrzehnten arbeiten Nancy und Karlsruhe eng zusammen, im Dienste Europas. „Wenige Tage vor dem Deutsch-Französischen Tag am 22. Januar, dem Jahrestag der Unterzeichnung des Elysée-Vertrags, ist die gemeinsame Beleuchtung höchst symbolträchtig und für die Einwohner unserer beiden Städte weithin wahrnehmbar“, schreibt Oberbürgermeister Mathieu Klein an seinen Karlsruher Kollegen Frank Mentrup.

Die Aktion knüpft an die Deutsch-Französischen Gespräche von Nancy an, an denen Oberbürgermeister Mentrup vor einigen Wochen teilnahm. Er und Klein sehen darin eine Bestätigung der entscheidenden Rolle der Städte. „Die Städtepartnerschaftsbewegung und insbesondere die dynamische Städtepartnerschaft zwischen Nancy und Karlsruhe bilden dafür ein anerkanntes Fundament“, hebt Mentrup hervor, auch in seiner Funktion als Präsident des Rats der Gemeinden und Regionen Europas (deutsche Sektion).

Gerade in der aktuellen Pandemiezeit ist dies ein Zeichen der internationalen Solidarität. Frank Mentrup, Oberbürgermeister von Karlsruhe

Die Stadt wird diese europäische Botschaft auch in den sozialen Netzwerken aussenden: „Blau angestrahlte Rathäuser aus Nancy und Karlsruhe werden zum einen ein Blickfang sein, zum anderen als Vorbild für andere europäische Partnerschaften dienen“, so Mentrup. „Gerade in der aktuellen Pandemiezeit ist dies ein Zeichen der internationalen Solidarität.“

Vom Sonntag,1. Januar, bis zum Sonntag, 8. Januar, erstrahlen viele öffentliche Gebäude in französischen Städten in blauem Licht – als sichtbares Zeichen für die europäische Einigung. Karlsruhe beteiligt sich als Partnerstadt von Nancy an dieser Aktion.