Non-Stop-Kino

Regina-Filmtheater: Das war Kino in der Endlosschleife in Karlsruhe

Das Regina-Filmtheater in der Hebelstraße in Karlsruhe war von April 1960 bis Januar 1973 ein sogenanntes Non-Stop-Kino. Diese Kinos waren damals in Deutschland sehr beliebt. Doch was war das genau? Von 10 bis 19 Uhr zeigten die Macher immer das gleiche etwa 50-minütige Programm, das aus Kurzfilmen wie der Wochenschau, einem Kulturfilm, einem Zeichentrickfilm, einem Western und einem Lustspielfilm bestand.