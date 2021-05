Es bisschen was geht wieder: Doch wegen Corona werden auch diese Pfingstferien wieder alles andere als normal. Die BNN haben bei Karlsruhern aus der Freizeit-, Kultur- und Reisebranche nachgefragt, wie sie die Lockerungen erleben.

Auch wenn ab Samstag auch in Karlsruhe Lockerungen greifen und auch Reisen-Beschränkungen teilweise gefallen sind: Die Pfingstferien stehen doch deutlich im Zeichen der Pandemie – und das auch noch viel stärker als vor einem Jahr.

Wer verreisen will, der muss sich gut informieren. Auch in Deutschland gelten in den Regionen unterschiedlichen Regelungen.

Immerhin: Wer in der Region bleibt, der kann nun vielerorts wieder einkehren. Aber, Achtung: Testnachweis nicht vergessen. Zumindest diejenigen, die noch nicht vollständig geimpft oder von Corona genesen sind.