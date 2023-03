Rente – nein danke! Die BNN suchen Leserinnen und Leser

Arbeiten Sie noch immer, obwohl Sie längst im Ruhestand sein könnten? Die BNN suchen Frauen und Männer, die uns erzählen, weshalb sie nicht in Rente gehen.

Arbeiten bis Mitte 60 und dann nie mehr – was für viele Menschen verlockend klingt, ist für andere ein Schreckgespenst. Sie wollen nicht in Rente gehen und zögern den Abschied aus dem Erwerbsleben hinaus. Weil der Job Spaß macht, sie Freude an einer Aufgabe haben und schon gar nicht zum alten Eisen zählen wollen.

Ein Modell für die Zukunft? Tatsache ist, dass in den nächsten zehn Jahren die geburtenstarken Jahrgänge aus dem Berufsleben ausscheiden und damit dem Arbeitsmarkt als Fachkräfte verloren gehen. Die nachfolgenden Generationen können die entstehende Lücke nicht füllen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Ruf immer lauter wird, das Rentenalter heraufzusetzen.

Gehören Sie zu den Menschen, die bereits heute freiwillig länger arbeiten? Und das mit Leidenschaft? Wir suchen Leserinnen und Leser, die uns von ihren Erfahrungen erzählen. Würden Sie unserer Redakteurin Petra Hirschel für ein Interview zur Verfügung stehen? Dann schicken Sie eine E-Mail an: phirschel@bnn.de