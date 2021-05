Der „Steuermann“ im Karlsruher Rheinhafen: Für Fischfans ist er eine erstklassige Adresse. Doch die Betreiber Birgit und Jeremy Cole, die lange in Hongkong lebten, tischen in ihrem Restaurant auch Hausmannskost und asiatische Gerichte auf.

Bleiverglaste Fenster mit maritimen Themen, Gemälde mit Schiffsmotiven an der Wand, Skulpturen von Seeleuten in den Fenstermischen – dass es im „Steuermann“ in der Karlsruher Hansastraße eine gedankliche Nähe zu Meer und Wellen gibt, ist nicht zu übersehen.

Ja, auf der Speisekarte gibt es etliche Fischrezepte – Maischolle Finkenwerder Art, Filet vom Kabeljau mit Chorizo-Wurst, Doradenfilet auf Spargelragout.

Dennoch wehrt sich Birgit Cole mit Händen und Füssen gegen die Aussage, ihr Haus sei ein reines Fischrestaurant. Weltoffen dürfte es eher treffen, was eindeutig am Werdegang der 44–Jährigen und ihres zwei Jahre älteren Mannes Jeremy liegt. Die beiden Gastronomen haben frischen Wind in den Traditionsbetrieb im Karlsruher Rheinhafens gebracht.