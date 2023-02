Aufruhr in Karlsruhe

Revolution von 1848: In Baden ertönte der Ruf nach Freiheit und Einheit als Erstes

Als vor 175 Jahren der französische König abgesetzt wurde, sprang der revolutionäre Funke über den Rhein. In Baden gab es starke liberale Kräfte, die vom Großherzog Reformen forderten. So nahm 1848 die Revolution in Deutschland ihren Anfang.