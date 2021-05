Rezept des Waldbronner Sternekochs Cédric Schwitzer: Lammrücken mit Kartoffel-Chorizo Gnocchi

Endlich darf er wieder das machen, was er am besten kann; Cédric Schwitzer, Sternekoch aus Waldbronn, hat ein Gericht kreiert, das Schärfe und eine pikante Note vereinigt.

Wenn der Spitzenkoch nicht nach Spanien kann, dann kommt die iberische Halbinsel mit all ihren lukullischen Verführungen eben zu ihm: Zu gerne würde Cédric Schwitzer mit Ehefrau Stephanie Urlaub im sonnigen Süden machen, doch jetzt heißt es ranklotzen für den Patron vom „Schwitzer’s Hotel am Park“ in Waldbronn.

Fast sieben Monate lang waren das Sternerestaurant sowie die benachbarte Brasserie geschlossen – eine Leidenszeit für den 42-jährigen gebürtigen Lothringer, der seit 2014 das Aushängeschild von Waldbronns gastronomischer Landschaft ist.

Immerhin lief der Außer-Haus-Verkauf der Brasserie bestens: dank der vielen Stammgäste des Küchenchefs.