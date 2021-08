Ist das Rezept noch gültig? Karlsruher Apotheker haben die Antwort

Rezepte für Arzneimittel können nach der ärztlichen Ausstellung je nach Farbe unterschiedlich lange in Apotheken eingelöst werden. Patientinnen und Patienten sind aber immer auf der sicheren Seite, wenn sie mit dem Rezept nach der Verordnung umgehend in eine Mitgliedsapotheke der GRUPPE KARLSRUHER APOTHEKER e.V. kommen, also am besten direkt am Tag der Ausstellung oder ein, zwei Tage danach.

Je nach Farbe verlieren die meisten Rezepte nach der jeweiligen gesetzlichen Bestimmung ihre Gültigkeit und dürfen von in den Apotheken nicht mehr beliefert werden. Die Fristen gelten auch, wenn Medizinprodukte oder Hilfsmittel ärztlich verordnet wurden.

Was die Farbe über das Rezept aussagt

Die rosa Rezeptblätter zu Lasten der Gesetzlichen Krankenversicherungen sind genau 28 Tage lang gültig. Dies wurde Anfang Juli so bestimmt, da dies konkreter als „ein Monat“ wie bis dahin sein soll. Privatrezepte sind meist blau und bleiben drei Monate lang gültig. Auf gelben, mehrteiligen Rezepten werden Betäubungsmittel wie zum Beispiel stark wirksame Schmerzmittel verordnet. Sie bleiben sieben Tage lang gültig.

Weiße T-Rezepte bestehen aus zwei Teilen und sind nach ihrer Ausstellung sechs Tage gültig. Auf ihnen werden Arzneimittel verordnet, die zum Beispiel bei schwangeren Frauen zu Fehlbildung der Embryonen führen könnten. Bei diesen Arzneimitteln sind besondere Sicherheitsmaßnahme zu beachten.

Rosa Entlassrezepte werden Patientinnen und Patienten im Krankenhaus ausgestellt, wenn die Entlassung aus der Klinik unmittelbar bevorsteht und der Hausarzt nicht mehr vor der notwendigen Einnahme erreicht werden kann. Der Hinweis „Entlassmanagement“ ist auf den Formularen aufgedruckt. Sie sind aktuell während der Corona-Pandemie sechs Werktage lang ausnahmsweise gültig, sonst drei – jeweils inklusive des Ausstellungstags. Nur Grüne Rezepte für nichtverschreibungspflichtige also „rezeptfreie“ Arzneimittel sind unbegrenzt lange gültig.“

Bei weiteren Fragen rund um Rezepte für Arzneimittel helfen die Mitglieder der GRUPPE KARLSRUHER APOTHEKER e.V. gerne weiter.