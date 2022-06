Polizisten werden angegriffen

Rezeptfälscher werden am Karlsruher Marktplatz gefasst – Polizistin stark verletzt

Ein 28-Jähriger und seine Begleiterin hatten am Montag versucht in einer Apotheke am Karlsruher Marktplatz ein gefälschtes Rezept einzulösen. Es folgte eine hitzige Festnahme mit Verletzten.