Nach Dauerregen

Rhein bei Karlsruhe schwappt über Hochwasserwert

Endloser Dauerregen hat am Dienstag in der nördlichen Ortenau für Hochwasseralarm, geflutete Keller und Straßen gesorgt - und am Dienstagabend ist das Wasser auch in Karlsruhe angekommen: Die Hochwassermeldezentrale meldete am Abend auf dem Rhein bei Maxau einen Wasserstand von 6,84 Metern - der Hochwasserpegel liegt bei 6,50 Meter.