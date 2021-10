Rhein nach Havarie weiter gesperrt

Nach der Havarie von zwei Schiffen auf dem Rhein ist die Wasserstraße immer noch gesperrt. Am Samstag soll aber geklärt werden, wann eine Durchfahrt für Schiffe wieder möglich sein soll.

Kontrolle am Samstag

Nach der Havarie zweier Schiffe will das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Oberrhein die gesperrte Strecke am Samstag mit einer Peilung prüfen. Man erhoffe sich davon mehr Klarheit, ob und wann zum Beispiel mit einer Notfahrrinne wieder Schifffahrt möglich sein könnte, sagte ein WSA-Sprecher am Freitag.

Nachdem ein Ausflugsschiff und ein Tankschiff geborgen werden konnten, wird in dem Bereich seit Mittwoch gebaggert. Schiffe könnten dort zurzeit nicht fahren, da die nötigen Wassertiefen nicht vorhanden seien, hieß es.

Wann genau die komplette Schifffahrt wieder freigegeben werden könne, sei schwer abschätzbar.