21-Jähriger verletzt sich schwer bei Arbeitsunfall in Rheinstetten

Ein 21-Jähriger hat am Dienstagmittag bei Mäharbeiten in Rheinstetten schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei führte der 21-Jährige gegen 14.40 Uhr gemeinsam mit weiteren Arbeitern mit einer Motorsense Mäharbeiten auf einem Firmengrundstück in der Straße Dammfeld in Forchheim aus.

Hierbei berührte er mit dem Freischneider offenbar einen Bauzaun, wodurch sich eine Metallstrebe aus dem Zaun löste und hochgeschleudert wurde, teilte die Polizei mit. Das Metallteil durchstieß den Oberkörper des Mannes unterhalb des linken Schlüsselbeines und blieb stecken.

Keine Lebensgefahr

Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte vom alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei nicht.