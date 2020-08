Mutmaßliche Messerattacke

28-Jährige sticht in Rheinstetten nach Streit auf ihren Freund ein

Am Mittwochabend hat eine 28-Jährige in einer Unterkunft für Saisonarbeiter in Rheinstetten-Forchheim mutmaßlich eine Messerattacke auf ihren 30-Jährigen Partner verübt. Sie wurde vorläufig festgenommen.