Produktion läuft weiter

69 Corona-Fälle im Edeka-Fleischwerk in Rheinstetten – Mitarbeiter in Quarantäne

Im Edeka-Fleischwerk gibt es aktuell 69 positiv getestete Beschäftigte. Diese Zahl bestätigt am Donnerstagmorgen das Gesundheitsamt in Karlsruhe. Die betroffenen Mitarbeiter sind in Quarantäne.