A-Jugend des SV Mörsch sammelt 370 ausgediente Christbäume ein

Auf Zuruf schwärmen sie aus in alle Richtungen. Die einen in die Seitenstraße links, die anderen geradeaus, ein weiterer Trupp ein Stück zurück in die Richtung, aus der sie gerade mit dem Lastwagen gekommen sind: Mehr als 20 Fußballer im Alter von 16 bis 18 Jahren sind am Samstagmorgen in Turnschuhen und Jogginghosen in Mörsch unterwegs, um ausgediente Christbäume einzusammeln, die Anwohner vor ihren Häusern abgelegt haben.

Idealerweise hängt ein kleiner Zettel an den Tannen, auf dem Adresse und Name des ehemaligen Besitzers zu lesen sind.

Die Jungs des SV Mörsch klingeln dann an der entsprechenden Haustür und sammeln eine Spende für den Abholservice, bevor sie die ausgedienten Tannenbäume auf die Ladefläche eines Lkw wuchten.

Drei Fuhren werden zum Grünabfallsammelplatz gebracht

Die Firma Südroh Recycling aus Rheinstetten leiht dem Verein jedes Jahr zwei Schwertransporter inklusive Fahrer für die Christbaumsammlung aus. „Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Kai Wächter, der die Sammelaktion seit zwölf Jahren betreut.

Denn auf die Ladefläche des Lkw passt viel mehr als etwa auf den Anhänger eines Traktors, mit dem sich die jugendlichen Weihnachtsbaumsammler in den beiden anderen Rheinstettener Stadtteilen begnügen müssten. Auch in Neuburgweier wurde am Samstag gesammelt, Forchheim ist am 14. Januar dran.

Mit ungefähr 120 Bäumen pro Lkw-Ladung rechnet Wächter. Drei Fuhren genügten, um die Straßen abzuräumen und die ausgedienten Bäume zum Grünabfallsammelplatz zu bringen. Hätte man kleinere Transporter, „wären wir sicher drei, vier Stunden länger beschäftigt“.

Das frühe Aufstehen fällt nicht jedem Helfer leicht

So sind die Sammler gegen 14 Uhr fertig und bekommen als Belohnung ein Mittagessen von Lilo, der Wirtin in der Vereinsgaststätte des SV Mörsch.

Um 8.45 Uhr mussten sie antreten am Clubhaus des SV Mörsch. Ob es ihm leichtgefallen sei, aufzustehen? Der 16-jährige Jakob grinst und zuckt mit den Schultern: „Es ist ja mehr oder weniger eine Pflichtveranstaltung.“

So sieht es auch sein Mannschaftskollege Timo (17), der in der zurückliegenden Nacht kaum geschlafen hat. „Ich war um vier im Bett“, erzählt er – dass er morgens um kurz vor neun vor Ort ist, um mit anzupacken, stand für ihn aber außer Frage.

Für mich ist das auch eine Teambuilding-Maßnahme. Kai Wächter, Betreuer der Aktion

Kai Wächter freut sich über die hohe Zahl an Jugendlichen, die aufgetaucht sind und mithelfen. „Im vergangenen Jahr waren wir nur 16, jetzt über 20 – dass es so gut klappt, damit hätte ich nicht gerechnet.“

Per Whatsapp hat der Betreuer der A-Jugend seine Mannschaft zur Sammelaktion bestellt. Auch fünf Spieler der B-Jugend helfen aus. „Man muss die Jungs zusammenhalten“, sagt Wächter, „für mich ist das auch eine Teambuilding-Maßnahme“.

Er kennt Mörsch wie seine Westentasche, weiß, in welchen Straßen normalerweise viele Tannenbäume liegen und welche Wege zu eng sind für den Lkw.

Entsprechend gibt er den jungen Männern Anweisungen, in welche Richtung sie laufen sollen, und verteilt die Aufgaben. „Zwei Leute gehen hoch auf die Ladefläche und stapeln die Bäume, die anderen sammeln ein. Wenn wir geklingelt haben, warten wir höchstens zwei Minuten bis jemand aufmacht, länger nicht.“

Rund 2.000 Euro kommen bei der Aktion in Mörsch zusammen

Timo hat gleich beim ersten Christbaum Glück, er muss gar nicht klingeln. Die Anwohnerin, die die Tanne raus gelegt hat, kommt ihm im Hof entgegen.

„Danke“, sagt sie und drückt Timo fünf Euro in die Hand. Ein bis zwei Euro hat der Verein als Richtwert angegeben, „viele geben aber mehr“, erzählt Kai Wächter, der die Münzen und Scheine in seiner Umhängetasche sammelt.

Die Christbaumsammelaktion sei eine der Haupteinnahmequellen des Vereins. Im Corona-Jahr 2021 war sie nicht möglich. 350 Bäume würden im Schnitt gesammelt, rund 2.000 Euro kämen jährlich dadurch zusammen. Dieses Jahr waren es laut Wächter rund 370 Bäume und ungefähr 1.900 Euro. „Wir sind zufrieden.“

Und die Mörscher vermutlich auch: „Gerade die ältere Generation findet es klasse, dass wir kommen“, meint Wächter. Denn die Älteren könnten die Bäume oft nicht mehr selbst auf den Grünabfallsammelplatz bringen.