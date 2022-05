Von einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Karlsruhe ist die Glaubensgemeinschaft in eine große Mehrzweckhalle mit Gebetssaal in Rheinstetten umgezogen. Dort finden kulturelle Feste und Andachten statt.

In Karlsruhe wurde es zu eng, da bot sich der Umzug ins benachbarte Rheinstetten an: Die Alevitische Gemeinde Karlsruhe hat ihr neues Gemeindehaus in der Hertzstraße in Rheinstetten-Mörsch bezogen.

Zusammen mit Oberbürgermeister Sebastian Schrempp (CDU), Vertretern der katholischen und der evangelischen Kirche in Rheinstetten und des Bundesverbandes der Aleviten wurde nun die Eröffnung gefeiert.

Das Gebäude übernommen haben die Mitglieder der Glaubensgemeinschaft, die in der Form eines Vereins organisiert ist, bereits vor einigen Monaten. Corona machte eine große Eröffnungsfeier bislang aber unmöglich.

Alevitische Gemeinde hat ehemaliges Schlosserei-Gebäude bereits im Dezember 2020 gekauft

Man habe die Halle in der Hertzstraße, in der sich früher eine Schlosserei befunden hat, im Dezember 2020 gekauft und anschließend renoviert, berichtet Ersin Özdemir, der im Verein für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Rund 850.000 Euro habe der Verein investiert. Laut Özdemir zählt die Alevitische Gemeinde rund 150 Familien als Mitglieder. Sie kommen unter anderem aus Karlsruhe, Ettlingen, Waldbronn und Rheinstetten.

„Es ist ein Riesen-Meilenstein für unseren Verein“, sagt Özdemir über die Eröffnung des Gemeindehauses in Rheinstetten, das jeden Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet ist.

Festsaal in Rheinstetten wird auch für Feiern vermietet

Denn dort habe man viel mehr Platz als früher in Karlsruhe, wo der Verein vor 14 Jahren gegründet wurde. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Karlsruher Amalienstraße war lange Zeit Treffpunkt für die Mitglieder der Glaubensgemeinschaft. Für größere Zusammenkünfte war der Standort aber nicht geeignet.

Jetzt steht dem Verein in Rheinstetten mehr Platz zur Verfügung. Für religiöse Feiern, Feste und andere Veranstaltungen. Den Festsaal werde man auch vermieten, erklärt Özdemir. Man müsse den Kauf schließlich auch refinanzieren.

Alevitentum Die Glaubensgemeinschaft der Aleviten entwickelte sich im 13. und 14. Jahrhundert in Anatolien aus dem schiitischen Zweig des Islam. Sehr grobe Schätzungen gehen von zehn bis 25 Millionen Aleviten weltweit aus, in der Türkei soll ungefähr jeder fünfte Bürger Alevit sein. In Deutschland leben Schätzungen zufolge heute bis zu 700.000 Aleviten. Ende der 1980er Jahre hat sich der erste selbstverwaltete Dachverband der Aleviten in Deutschland gegründet. Er formiert als Körperschaft des öffentlichen Rechts. Über die Frage, ob das Alevitentum zum Islam gehört, gibt es Uneinigkeit innerhalb der Glaubensgemeinschaft und in der Wissenschaft. Von den Sunniten, die in Deutschland, die Mehrheit der Muslime ausmachen, unterscheidet die Aleviten Einiges. So lehnen sie etwa die fünf Säulen des Islams, darunter die Pilgerfahrt nach Mekka, das Ramadan-Fasten und das Beten fünfmal am Tag, ab. Auch der Koran spielt keine zentrale Rolle. Die zentrale Gottesandacht wird Cem genannt. Das Wort Cem bedeutet soviel wie „Gemeinschaft, Zusammenkunft, Versammlung“. Männer und Frauen nehmen gemeinsam daran teil.

Die Glaubensgemeinschaft der Aleviten hat in der Bundesrepublik nach Angaben des Dachverbands, der Alevitischen Gemeinde Deutschland, rund 700.000 Mitglieder. Diese verteilen sich auf 160 Ortsgemeinden. Die nächsten im weiteren Umkreis sind in Pforzheim, Bühl, Kehl, Offenburg und Mannheim.

Gehört das Alevitentum zum Islam ?

„Leider sind die Aleviten noch sehr unbekannt“, bedauert Özdemir. Das hänge wohl auch damit zusammen, dass die Gläubigen, die vor allem in der Türkei leben, in ihrer Heimat lange verfolgt worden seien und immer noch diskriminiert würden.

Service Beim Tag der offenen Tür am Samstag, 18. Juni, zwischen 13 und 18 Uhr ist das Gemeindehaus in der Hertzstraße 6b in Rheinstetten-Mörsch für Besucher geöffnet. Weitere Infos unter www.alevitische-gemeinde-ka.de

Ob das Alevitentum zum Islam gehört oder eine eigenständige Religion ist, darüber gibt es in der Glaubensgemeinschaft unterschiedliche Auffassungen. Einig ist man sich laut Özdemir aber in einem Punkt: Das Alevitentum stehe für Gleichberechtigung und Vielfalt, „und der Mensch steht im Mittelpunkt“.

Gehen Sie auf die anderen Glaubensgemeinschaften zu. Sebastian Schrempp, Oberbürgermeister von Rheinstetten

Männer und Frauen beten zusammen, andere Glaubensrichtungen respektiere man, teile mit dem Christentum etwa Werte wie die Nächstenliebe. Bildung spiele eine wichtige Rolle.

Rheinstettens Oberbürgermeister Sebastian Schrempp (CDU) appellierte in einem Grußwort an die Alevitische Gemeinde, auf die anderen Glaubensgemeinschaften in Rheinstetten zuzugehen.

„Wir pflegen hier einen guten Austausch“, sagte Schrempp. Er verbinde mit dem Zuzug der Alevitischen Gemeinde die Hoffnung, „dass zwischen den Kirchengemeinden eine Verbundenheit erwächst“.