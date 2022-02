Alkoholisierter Fahrer kommt auf B36 bei Rheinstetten von Fahrbahn ab

Die Trunkenheitsfahrt eines 45-Jährigen auf der B36 ist am Montagnachmittag beendet worden, als ein Verkehrsschild auf dem Seitenstreifen das Fahrzeug zum Stehen brachte. Der alkoholisierte Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Ein 45 Jahre alter Mann hat am Montagnachmittag unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 36 verursacht. Gegen 16.38 Uhr war der 45-jährige Pkw-Fahrer auf der B36 in südlicher Richtung unterwegs, so die Polizei. Kurz vor einer Tankstelle zwischen Daxlanden und Rheinstetten kam er von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrsschild im Grünstreifen.

Die Polizeibeamten nahmen deutlichen Alkoholgeruch bei ihm wahr. Daher führten sie einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von über 2,3 Promille ergab. Zur ärztlichen Behandlung und Blutentnahme wurde 45-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Die Polizisten stellten seinen Fahrzeugschlüssel und Führerschein sicher. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.