Ein alkoholisierter 29-jähriger Pkw-Fahrer hat am Montag Polizeibeamte beleidigt. Diese kontrollierten den Mann nachdem dieser auf die falsche Fahrbahn fuhr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille.

Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer hat am Montagabend die Polizeibeamten des Polizeireviers Ettlingen bei einer Verkehrskontrolle beleidigt. Der Fahrer war alkoholisiert.

Gegen 21.10 Uhr fuhr der Mann auf der Landstraße 566 von Ettlingen in Richtung Rheinstetten. An der Kreuzung zur Bundesstraße 36 bog er nach rechts in Richtung Karlsruhe ab. Hierbei fuhr er auf die entgegengesetzte Fahrbahnseite.

Als er einen entgegenkommenden Streifenwagen erkannte, startete er ein Wendemanöver. Die Beamten konnten ihn jedoch anhalten und schließlich einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei verhielt sich der Mann unkooperativ und beleidigte die eingesetzten Beamten. Im Fahrzeug befanden sich zudem noch eine 24-jährige Frau und ein 13-jähriges Kind.

Aufgrund seines Fahrmanövers und Alkoholgeruchs führten die Beamten bei dem Pkw-Fahrer einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille. Deshalb brachten die Beamten ihn für eine Blutentnahme auf die Dienststelle.

Auf der Fahrt dorthin beleidigte der 29-Jährige die Beamten erneut. Seinen Führerschein und den Fahrzeugschlüssel nahmen die Beamten in Verwahrung.