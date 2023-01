Autoaufbrecher in Rheinstetten bei der Tat ertappt

Zeugen haben am Donnerstag drei Täter bei dem Versuch, einen Transporter aufzubrechen, beobachtet. Nach einem Fluchtversuch nahm die Polizei zwei der Verdächtigen fest.

Drei Tatverdächtige haben am späten Donnerstagabend in Forchheim versucht, einen geparkten Kleintransporter aufzubrechen und wurden vorläufig festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Zeuge gegen 23.45 Uhr drei Personen, die in der Karl-Schlageter-Straße die Scheibe eines geparkten Fahrzeugs eingeschlagen haben.

Als wenig später Streifenwagen eintrafen, ergriffen die Verdächtigen zu Fuß die Flucht. Die Polizei zog daraufhin die Polizeihundeführer hinzu und stellten wenig später die zwei 19- und 21-jährigen Verdächtigen.

Der 21-Jährige wurde bei der Überführung von einem Polizeihund am Bein verletzt und musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei der Durchsuchung der beiden Männer fanden die Polizisten Aufbruchwerkzeug und ein Messer. Der dritte Verdächtige wurde am Tatabend nicht mehr gefunden, es liegen jedoch Hinweise zu seiner Identität vor, teilte die Polizei mit.

Die Polizei prüft frühere Vorfälle

Der Polizeiposten Rheinstetten führt die weiteren Ermittlungen und prüft, ob die Festgenommenen möglicherweise für frühere Sachbeschädigungen und Aufbrüche in Rheinstetten verantwortlich sein könnten.