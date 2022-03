Autofahrerin prallt in Rheinstetten mit Straßenbahn zusammen

Beim Überqueren der Schienen hat eine 40-Jährige am Donnerstag in Rheinstetten einen Unfall mit der Straßenbahn verursacht. Der Schaden ist zwar hoch, verletzt wurde aber niemand.

Eine 40 Jahre alte Autofahrerin ist am Donnerstagnachmittag in Rheinstetten mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Die Unfallverursacherin fuhr gegen 16 Uhr auf der Bickesheimer Straße und wollte nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abbiegen, hieß es von der Polizei.

Dazu musste sie die Straßenbahnschienen überqueren und krachte dabei mit der von links kommenden Straßenbahn der Linie S2 zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 40-Jährigen so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Glücklicherweise blieben alle Beteiligten dabei unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 38.000 Euro geschätzt. Als Folge des Unfalls war der Straßenbahnverkehr bis 17 Uhr gesperrt.