Zeugenaufruf nach Unfall

Autos kollidieren in Rheinstetten - Welcher Fahrer hatte grün?

In Rheinstetten ereignete sich am Donnerstagmorgen ein Unfall auf der Bundesstraße 36. Beide Fahrer gaben an bei grün über die Ampel gefahren zu sein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall gesehen haben.